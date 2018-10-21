Prof. Dr. Kurtoğlu: “İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliği nedeni”

Dr. Selim Kurtoğlu, anne karnında başlayan iyot eksikliğinin, bebeklerde zeka geriliğine ve ilerleyen dönemlerde de hiperaktivite problemlerine neden olduğunu belirtti.

Memorial Kayseri Hastanesi Dr. Selim Kurtoğlu, ‘21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, tiroid bezindeki hormon sentezinin ana maddesi olan iyotun eksikliği durumunda, anne karnından başlayan ve ölüme kadar devam eden problemlerin ortaya çıktığını belirtti. İyot eksikliğinin giderilmesi ve önlenmesinin insan sağlığı için olduğu kadar, ülkelerin sağlık harcamalarının azaltılması için de önemli olduğunu kaydeden Kurtoğlu, hamilelikte yeterli iyot alımı olmaması durumunda ortaya çıkabilecek problemlere dair şunları söyledi:

“Hamile kadınlar gebelik döneminde yeterli derecede iyot almazlarsa hem kendilerinde hem de bebeklerinde bir dizi problem ortaya çıkmaktadır. Erişkin bir kişinin günde 150 mikrogram tuz alması gerekir. Bu oran emzirme ve hamilelik döneminde 250 mikrograma kadar yükselmektedir. Eğer bir anne yetersiz iyot alırsa, kendi tiroid fonksiyonlarında da yetersizlik meydana geldiği gibi, anne karnındaki bebekte de hipotiroidi, düşükler, bebeğin baş çevresinin küçük olması gibi problemler ortaya çıkacaktır. Bebek doğduğunda da aynı şekilde hipotiroidi riski artıyor, yine baş çevreleri küçük oluyor, vücut ağırlıkları düşük oluyor ve bu çocuklar ileride dikkat eksikliği yani hiperaktivite problemi yaşıyor. Bunun dışında yine zeka problemleri, matematik dersinde başarısızlık ya da IQ düşüklüğü problemine yol açıyor. Yine ergenlik döneminde guatr, büyüme geriliği ve bazı sorunlara yol açıyor.”

Tuz iyot alımı için bir araç

Söz konusu problemlerin giderilmesi için yeterli derecede iyotlu tuz alımını öneren Kurtoğlu, “Ancak iyotlu tuz alımı derken aşırı tuz alımını kastetmiyoruz. Bütün dünyada günde 3-5 gram oranında tuz alınması öneriliyor. Dolayısıyla insanlara iyotu ulaştırmak için tuzu bir aracı madde olarak kullanıyoruz, yoksa tuz önermiyoruz. Eğer iyotlu tuzdan fakir olan, kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlar alınırsa yeterli derecede iyot alınmamış oluyor. Maalesef bazı sağlıkçı arkadaşlar iyotlu tuz alımını önermemektir. Bu, tamamen yanlıştır. Halkımızın bu şekilde aldatılmaması ve bu uyarılara kulak asmaması gerekir” diye konuştu.

Kurtoğlu, iyotlu tuz kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri, tuzun son kullanım tarihine dikkat etmek, tuzu ağzı kapalı güneş geçirmeyen koyu renkli cam kaplarda saklamak ve piştikten sonra yemeğe eklemek olarak sıraladı.