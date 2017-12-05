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05 Aralık 2017 11:57

Prof. Dr. Kurtoğlu öğrencilere obezite ve erken ergenliği anlattı

Memorial Kayseri Hastanesi’nin düzenlenen seminerde Prof.

Prof. Dr. Kurtoğlu öğrencilere obezite ve erken ergenliği anlattı

05 Aralık 2017 11:57

Dr. Selim Kurtoğlu, öğrencilere obezite ve erken ergenliği anlattı.


Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, son yıllarda çocuklarda çok sık görülen obezite ve erken ergenlik hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocukluk çağı obezitesinin fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri olduğunu belirterek, bu sorun nedeniyle erişkin dönemde de sağlık problemlerinin ortaya çıktığını söyledi. Çocuklardaki obezitenin tüm dünyada gittikçe artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtoğlu, “Çocukların kahvaltı öğününü atladığını ve ev yemekleri yerine sıklıkla dışarıdan yemek yemeye başladıklarına dikkat çekiyor. Bu beslenme tarzı, karbonhidrat, nişasta ve trans yağların vücuda girişinin artmasına neden oluyor. Ayrıca düzensiz uyku obeziteye yol açan önemli risk faktörlerinden biri. 8 saatten az uyuyan çocuklarda iştah açıcı hormonu tetikleyip, aşırı miktarda yemek tüketilmesine yol açıyor. Bilgisayar ve televizyon karşısından uzun saatler geçiren, hareket etmeyen ve sürekli atıştırma halinde olan çocukların da ortak problemi fazla kilo oluyor. Fruktozlu içecekler de karaciğerde yağlanmaya neden olarak obeziteye kapıyı aralıyor” dedi.


Erken ergenlik kız çocuklarında sık görülüyor


Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, daha çok kız çocuklarında görülen erken ergenlik durumunda kemik yaşının ilerlediğini ve kadınlık hormonu olan östrojenin erken yaşta ortaya çıktığını ifade ederek, “Östrojen hormonu kemik gelişiminin hızlanmasına neden olmaktadır. Bu aşamada erken ergenliğe müdahale edilmezse, ‘final boy’ denilen en son boy rakamı düşmektedir. Yani çocuk yaşıtlarına göre daha kısa olmaktadır. Kadınlık hormonu östrojene çok erken yaşta maruz kalmış çocukların, gelecekte meme ve rahim kanseri olma riski artmaktadır. Bu nedenle kız çocuklarında kilonun dengelenmesi ve kilo kontrolü, erken ergenliğe gidişi duraklatabilir” diye konuştu. Seminerin sonunda Memorial Kayseri Hastanesi Direktör Yardımcısı Uz. Dr. Murat Apaydın’a ve Prof. Selim Kurtoğlu’na okul yönetimi tarafından çiçek verildi.




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