Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: “Orucun kazancı seherde başlar”

Dr. Mehmet Emin Ay, oruç tutanların mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik bu kez Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Ramazan Sokağı’nı gezdi. Ramazan Sokağı’ndaki bu aya özgü lezzetleri tadan, esnaflarla sohbet eden, vatandaşlarla selamlaşıp hatıra fotoğrafları çektiren Yıldız ve Çelik, ramazan Sokağı’ndaki küçük bir kızın yaptırdığı duaya el açarak katıldılar ve ‘âmin’ dediler.

Kayseri Milletvekili Yıldız ve Başkan Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nda yaz spor okulları için kayıt alan Spor A.Ş.’nin standını da ziyaret ettiler. Yaz spor okulları için 5 bin kayıt alınacağını öğrenen Yıldız, bu rakamın çok büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası yapılan etkinliklerine bu kez Prof. Dr. Mehmet Emin Ay katıldı. Programı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik de izledi. Söyleşide Ramazan’ın önemi üzerinde duran Prof. Dr. Ay, bu ayda cennetin kapılarının müminlere açıldığını cehennem kapılarının da kapandığını belirtti. Tutulan oruçla ilgili iki önemli konuya dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Birincisi iftardan 3-5 dakika önce sofra kurma hengamesinden uzaklaşıp Rabbimizin bize verdiği başta iman gibi büyük nimetleri düşünerek şükretmek. Sonra şehrimiz ülkemiz için şükrederek mazlumlar için dua etmek gerekir. İftar anındaki dualar makbuldür. İkincisi ise oruç tutanların mutlaka sahura kalkması gerekir. Orucun kazancı seherde başlar” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, söyleşinin yanı sıra Kuran-ı Kerim de okudu. Programın ardından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Başkan Mustafa Çelik, Mehmet Emin Ay’a sohbeti için teşekkür ederek çiçek takdim etti.