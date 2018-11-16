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Prof. Dr. Metin Sözen'den Başkan Büyükkılıç'a anlamlı ve övgü dolu açıklama

2017 yılı “Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme” Yarışması’nın Antalya ilinde YAPEX Restorasyon Fuarında düzenlenen ödül töreninde Prof.

2017 yılı “Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme” Yarışması'nın Antalya ilinde YAPEX Restorasyon Fuarında düzenlenen ödül töreninde Prof. Dr. Metin Sözen, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç için anlamlı ve övgü dolu açıklamalarda bulundu.


Birçok çalışmada beraber olduklarını, iyi bir dost ve arkadaş olduğunu belirten Prof. Dr. Metin Sözen, Memduh Başkanın iki önemli özelliği bulunduğu bunlardan birinin Kişisel olarak sevecen çevresi ile barışık olması ikincinin ise açık ve net bir kimliğe sahip olmasıdır, bu da insani ilişkilerin çok gelişmişliğini gösterdiğini söyledi.


Prof. Dr. Metin Sözen, şu açıklamalar ile sözlerine devam etti:


“Başkan Memduh Bey Kayseri'de, Melikgazi'de hem tek yapıdan hem de çevredeki yeni bağlanan yerlerde bütünsel hizmet sunmakta Koramaz Vadisini havza boyutuna çıkartmaktadır. Koramaz Vadisi toparlanabilirse bir dünya projesidir. Bu projeye gözünü kırpmadan desteğini eksik etmedi ve yavaş yavaş sonuçlarını göreceğiz. Memduh başkan yeni yasa gereği Mimar Sinan'ın doğduğu ismini yaşattığı Ağırnas'tan başlayarak Tavlusun, Germir'de yeni bir hayat kaynağı üretmeye başladı. Kent içinde yapılan hareketleri bütünleştirdi. İçim o kadar rahat ki, Bu yıl 160'a yakın proje içerisinden Melikgazi Belediyesi'ne bu ödülü gönül rahatlığı ve oy birliği ile aldığımız kararla verdik. Jüri olarak Melikgazi Belediyesinin yaptığı işin büyüklüğünü konuştuk. İnşallah başkanımdan bu güzel hizmetlerinin devam etmesini diliyor, tebrik ediyorum”

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