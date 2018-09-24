Prof. Dr. Muhammet Güven: “Kayseri sağlık şehridir”

Dr. Muhammet Güven, Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptığı ziyarette, “Kayseri sağlık şehridir” dedi.

Dr. Muhammet Güven, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, yönetim kurulu ile görüştü.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Güven, Kayserili olmamasına rağmen kendisinin de Kayseri'de çok hizmet verdiğini söyledi. Kayseri ile olan gönül bağının bitmeyeceğini kaydeden Güven, “Kayseri ile olan gönül bağımız bitmeyecek. Burada anılarımız var, yaşanmışlıklar var, dostlarımız var. Bunları unutacak değiliz. Kayseri'yi zaman zaman ziyaret edeceğiz ve Kayseri ile ilgili yapılması gereken her şeyde mutlaka elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

Kayseri'nin sağlık şehri olduğunu dile getire Prof. Dr. Güven, “Kayseri bir sağlık şehridir, 2 büyük hastanesiyle ve çok sayıda gerek özel gerek kamu hastaneleri ile tam sağlık şehri olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık turizmi açısında da Kapadokya bölgesinde yer alması ve nitelikli bir çok işlemin yapılıyor olması anlamında potansiyel bir şehirdir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi'nin eksikliklerinin yakın zamanda giderileceğini dile getiren Güven, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tam fonksiyonu ile olmasa da yüzde 90 fonksiyonu ile Şehir Hastanesi hizmet görüyor. İnşallah önümüzdeki kısa süre içerisinde de tüm fonksiyonlarıyla hizmet görmeye başlayacak. 10 binin üzerinde günlük poliklinik ve yüzde 90 oranında doluluk ile gidiyor. Buda çok önemlidir. Şehrin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Oldukça modern ve dünya çapında bir hastane şehrimize kazandırıldı.”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, cemiyetin çalışmaları hakkında Güven'e bilgiler verdi.