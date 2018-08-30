Prof. Dr. Per: “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”

Dr. Hüseyin Per, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “ Türk Milleti olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, milletimizin azim ve kararlığının bir göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Hüseyin Per, “ 96 yıl önce bu asil Türk Milleti, düşmana karşı nasıl mücadele ettiyse bundan sonrada etmeye devam edecektir. Ülkemizin ve Milletimizin üzerinde ekonomik ve siyasi karanlık emeller gerçekleştirmeye çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır. Bu açıdan, Millet olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene" diye konuştu.