Dr. Ergün Seyfeli, aşırı sıcakların olumsuz etkilediği kalp damar hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Aşırı sıcakların etkin olduğu yaz aylarında kalp yetmezliği, kontrolsüz tansiyon hastaları, yeni geçirilmiş kalp krizi olan hastaların daha dikkatli davranmaları gerektiğini ifade eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Dr. Ergün Seyfeli, hastaların aşırı terlemeye bağlı mineral ve su kabı sonucunda, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş dönmesi, göz kararması gibi şikayetler yaşayabileceğini, daha ileri evrelerde ise tansiyon düşüklükleri, kalp krizleri ve hatta koma ile karşı karşıya kalabileceklerini kaydetti.

Yaz aylarında kalp damar hastalarının ilaçlarının özellikle idrar söktürücü olarak bilinen diüretik olanlarının dozlarının hekimler tarafından düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Seyfeli, kalp-damar hastalarının dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamalarını, açık renkli giysiler ve pamuklu elbiseler giymelerini öneriyoruz. Mümkünse bu hastaların, özellikle bu saatler aralığında fazla egzersiz yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Yine hastaların, bu saatler arasında kapalı mekanlarda ve klimalı ortamlarda günlerini geçirmelerinin daha iyi olacağını düşünüyoruz."

Hafif ve sebzeli yemekler

Prof. Dr. Seyfeli, "Ağır, yağlı yemekler ve hazmı zor gıdalardan mutlaka kaçınılması gerekiyor. Sebze ve meyve ağırlıklı besinleri tüketmekte fayda var. Az ve sık aralıklarla yemek yemek önerdiğimiz bir başka durum. Tuz dengesi ve sıvı alımlarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"Sıvı gıdalar suyun yerini tutmuyor”

Prof. Dr. Seyfeli sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak sıvı alımında yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. Gazlı içecekler, enerji içecekleri, maden suları, çay gibi sıvı gıdalar kesinlikle suyun yerini tutmaz. Önerdiğimiz şey, bildiğimiz saf suyun tüketilmesi. Hiçbir sıvı gıda suyun yerini tutmaz.”