Prof. Dr. Şimşirgil: “Malazgirt Türk’ün Anadolu’daki tapusudur”

Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı.

Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sözlerinin başında Malazgirt’in önemini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Malazgirt’in Türk’ün Anadolu’daki tapusu olduğunu belirtti. Malazgirt Savaşının kıyamete kadar Anadolu’yu Türk’ün kıldığını vurgulayan Şimşirgil, “Malazgirt tarihin en önemli destanlarından birisidir. Buna rağmen Anadolu’yu Türk’ün kılan Sultan Alparslan ne yazık ki fazla tanınmıyor. Asla tarih unutulmamalıdır” dedi. Konuşmasında Sultan Alparslan hakkında da bilgiler veren Şimşirgil, Türklerin İslamiyet’ten sonra İslami köklerden gelen isimler de aldığını ifade ederek Alparslan’ın isminin Muhammed Alparslan olduğunu söyledi.

“Dolar diyerek korkmayın”

Konferansta bu milletin bir ve beraber olduğunda her güçlüğü yenebileceğini de vurgulayan Prof. Dr. Şimşirgil, “FETÖ denilen örgüt bizi Amerika’ya işgal ettirecekti. Peygamberimizi yok sayan bu zihniyetin ne dini var. Ama elhamdülillah bizim Alparslan gibi, batıya ‘Siz daha Osmanlı tokadı yemediniz’ diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu yüzden dolar filan diyerek korkmayın. O dolar paçavradır. Beni açlıkla mı imtihan edeceksin? Çanakkale’de ecdadımızın ne yokluklar çektiğini bizler okuduk” diye konuştu.

“Yeni Alparslanlar çıkaracağız”

Konferansın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’e çiçek vererek teşekkür etti. Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın genç yaşlarda önemli işler yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, şehri imar ederken insanımızı ihmal etmemelerinin ve insana yatırıma verdikleri önemin nedenini anlattı. Özellikle gençlere önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Aranızdan Alparslanlar, Fatihler, Erdoğanlar çıkacak. Biz var olan değerimizi ortaya çıkarmanın peşindeyiz. Rabbimiz hizmet ömrü verdiği müddetçe insanımıza önem vermeye devam edeceğiz” dedi.