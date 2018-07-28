Prof. Dr. Sofikerim: "Erkeklerde kısırlık oranı arttı"

Dr. Mustafa Sofikerim, değişen beslenme düzeni, genetik faktörler gibi nedenlerle tüm dünyada erkeklerde infertilite yani kısırlık oranının yüzde 20’lere varan oranda arttığını söyledi.

Halk arasında kısırlık olarak tabir edilen infertiliteyi, 1 yıl korunmasız ilişkiye girmesine rağmen çocuk sahibi olamama şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, son yıllarda tüm dünyada erkeklerde kısırlık görülme oranının arttığını ifade etti.

Endüstriyelleşmeye bağlı beslenme düzeni artışta etkili

Sofikerim, neredeyse yüzde 20’lere varan artışın nedenini endüstriyel beslenmeye bağlı olarak değişen beslenme alışkanlıkları, metabolik sendromun yaygınlaşmasıyla göbek çevresinin genişlemesi, suni şeker ve hormonlu yiyeceklerin tüketiminin artmasına bağladı.

"Ameliyatla olumlu sonuçlar elde edilebiliyor"

Erkekte kısırlıktan şüphe edilmesi durumunda ilk olarak fizik muayene ve ardından 2-3 hafta arayla en az iki kez yapılacak sperm testi uygulanması gerektiğini belirten Sofikerim, testler sonucunda sperm sayısının azlığı, kalitesinin bozuk olması ve ‘azospermi’ yani hiç sperm olmaması gibi bulgularla karşılaşabileceğini dile getirdi. Sperm azlığı ya da kalitesinin bozuk olmasının altında yatan en önemli nedenin, halk arasında ‘yumurtalık varisi’ olarak tabir edilen ‘varicosel’ olduğunu kaydeden Sofikerim, hastalığın ameliyatla tedavi edilebildiğini söyledi. Sofikerim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkeklerin yüzde 15’inde görülen bu hastalık yumurtaya gelen damarların varisleşmesi anlamına gelir. Aynı bacak damarlarının varisleşmesi gibi yumurta damarlarında da varisleşme görülür. Bu durum kirli kanın vücuttan uzaklaştırmasını geciktirir, toksik maddelerin yumurtada kümelenmesine neden olur, söz konusu toksik maddeler de zamanla spermlerin hareketliliğini ve morfolojik yapılarını bozar."

Erkekler daha rahat hastaneye gidiyor

Erkek kısırlığının evlilik döneminden önce de araştırılabileceğini kaydeden Sofikerim, önceden düşük olan hastaneye gitme oranının erkeklerde son yıllarda arttığını da sözlerine ekledi. Sofikerim, "Son zamanlardaki klinik gözlemlerime göre, erkekler özellikle evlilik öncesi muayene için daha çok hastaneye gelmeye başladı. Elimizde herhangi bir istatistik olmamasına rağmen, eskiye nazaran üroloji polikliniğine gelen erkek hastalarında yüzde 20-30’lara varan oranda artış olduğunu söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.