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14 Eylül 2017 09:18

Prof. Dr. Yusuf Baran’a Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü aldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.

Prof. Dr. Yusuf Baran’a Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü aldı

14 Eylül 2017 09:18

Dr. Yusuf Baran, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2017 Yılı Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.


Ödül, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından beri her yıl, eczacılık bilimleri alanında araştırma yapan veya bu alanların mensubu olan bilim insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere veriliyor.


Baran’a ödülü, 25 Eylül’de Ankara’ da düzenlenecek törenle verilecek.


Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, bilimin evrensel değerleri ışığında ve etik ilkeler çerçevesinde insan ve toplum sağlığını ilgilendiren eczacılık ve ilaç ile ilişkili tüm konularda çağdaş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, toplum sağlığının ilaçla kesiştiği her noktada toplum sağlığı için etkili politikalar geliştirmek, Türkiye’de ilaç ve eczacılık alanında yeni ufuklar açmak ve özellikle ilaç AR-GE faaliyetleri bağlamında bunları uygulamaya sokabilmek amacıyla faaliyet gösteriyor.




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