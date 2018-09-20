PTT 150 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yeni öğretim yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullardaki öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

Fevziye Mollaoğlu İlkokulu'nda düzenlenen organizasyona İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Fevzioğlu, Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şemun Akman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca ve Fatih Gökhan Kolukısa, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Fevziye Mollaoğlu Okul Müdürü Ahmet Beyazkuş katıldı.

Proje ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Coşkun Feyzioğlu, PTT teşkilatının güzel bir sosyal sorumluluk örneği gösterdiğine değinerek: “Tarihi Osmanlıya dayanan milletimizin öz malı olan PTT teşkilatımızın güzel bir sosyal sorumluluk örneği için buradayız. İnşallah bu yaptığımız şey diğer kurumlara da örnek olur. Milletimizin bu tür paylaşımlara ihtiyacı var. Teşkilatımızdan devamının gelmesini arzu ediyoruz. Aşure gününü de denk gelmesi güzel bir örnek oldu. Bu projeden dolayı PTT teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz da sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların yüzünü güldürmenin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Başmüdür Türkyılmaz: “178 yıllık dev bir çınar olan PTT'nin sosyal sorumluluk projelerinde biri olarak 2018-2019 öğretim yılında yeni başlayan öğrencilerimize bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla PETTE okul çantası, PETTE etkinlik kitabı, PTT çocuk eğlence kitabı, boyama setini vermek için buradayız. Bir nebze olsun katkıda bulunuyorsak bizler mutlu oluyoruz. Dolayısıyla 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlangıcı olan bugünlerde bizlere yardımcı olan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyor. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.