PTT 178'inci yıl dönümünde 178'inci müşteriye ayrıcalık

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 178'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 178 sıra numaralı müşterisine hediye takdiminde bulundu.

178'inci yıl kutlamaları kapsamında Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret eden PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz ve çalışanlar, daha sonra PTT Merkez Müdürlüğünde 178'inci müşteriye hediye takdiminde bulundu.

178 sıra numaralı talihli müşteri Mehmet Zahir Tarhan, PTT'nin sürekli müşterini olduğunu söyledi ve PTT'nin 178'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

PTT'nin posta ve haberleşme yolunca dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başmüdür Türkyılmaz ise, 1840 yılından bu yana edindikleri tecrübe ile müşteri memnuniyetini esas kabul ettiklerini dile getirdi. PTT'nin posta, kargo ve lojistik alanlarında Türkiye'nin her köşesine hizmet götürdüğünü kaydeden Türkyılmaz, “Bunun yanı sıra, bir çok banka adına tahsilat yapılmakta, kredi verilmektedir. Yine işyerlerimizde her türlü sigortacılık hizmetleri, HGS hizmetleri, kayıtlı elektronik posta hizmetleri ucuz para transferi,-Western Union gibi bankacılık hizmetleri ile halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

ATM ve şube sayısı artırıldı

Hizmet alanlarındaki ARM cihazı sayısı ile şube sayısını artırdıklarını söyleyen Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Başmüdürlüğümüz hizmet alanında geçen yıl 7/24 hizmet veren 43 adet ATM cihazı mevcut iken müşterilerimizin talepleri doğrultusunda 4 adet daha ilave edilerek ATM sayısı 47'ye ılaşmış olup önümüzdeki günlerde ATM ağımız genişlemeye devam edecektir. Bugün itibariyle, Başmüdürlüğümüz sorumluluk alanı içinde 1 posta işleme ve dağıtım merkezi, 17 merkez, 39 şube, 17 acente, ve 3 mobilize PTT aracı olmak üzere toplam 77 işyerinde Kayseri halkına hizmet vermekteyiz. Şirketimiz ayrıca, son bir yılda 5 işyeri daha kazandırılarak müşterilerimizin hizmetine vermiştir. Ayrıca Keykubat, Yoğunburç, İldem Fatih Mahallesi'nde de yeni şubeler açılması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.”