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12 Haziran 2018 11:49

Ramazan Sokağı 2 bakan ağırladı

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı’nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki birlikte gezdi.

Ramazan Sokağı 2 bakan ağırladı

12 Haziran 2018 11:49

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bakan Osman Aşkın Bak’a Otağ Çadırı’nda Kayseri’deki spor projelerine ilişkin bilgi verdi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı’na halkın büyük ilgisi devam ediyor. Her akşam özellikle iftar sonrası büyük bir yoğunluğun yaşandığı Ramazan Sokağı’nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki birlikte ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öncelikle Bakan Özhaseki ve Bakan Bak ile birlikte bir süre Otağ Çadırı’nda sohbet etti. Başkan Çelik, Bakan Osman Aşkın Bak’a Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Atlı Okçuluk Etno Sporları Merkezi projeleriyle ilgili bilgi verdi. Her iki Bakan daha sonra büyük bir yoğunluğun yaşandığı Ramazan Sokağı’nı gezdiler. Esnaflarla selamlaşan, vatandaşlarla sohbet eden Bakanlar, talepleri kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdiler.


Ramazan Sokağı ziyaretinde bilek güreşi yapan iki vatandaşın mücadelesine de şahit olundu. Mücadeleyi Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Baş başlattı. İki tarafın da çok zorlamasına rağmen galibiyetin çıkmadığı denk kuvvetlerin mücadelesini yine Bakan Osman Aşkın Bak beraberlikle bitirdi. Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası yapılan etkinliklere bu kez Abdülkadir Şehitoğlu katıldı. Abdülkadir Şehitoğlu, izleyicilere Kur’an ziyafeti sundu.


Program sonrası Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu, Abdülkadir Şehitoğlu’na çiçek vererek teşekkür etti.




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