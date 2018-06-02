Ramazan Sokağı etkinlikleri devam ediyor

Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası başlayan etkinliklerine katılan Sanatçı Necip Karakaya, birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Necip Karakaya daha sonra İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ile Ramazan ve faziletleriyle ilgili sohbet gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Güven, Ramazan ayında insanların manevi duygularının arttığını belirterek, “Takva yönümüzün bizleri yücelttiği bir zaman diliminde bulunuyoruz. Ayrıca Ramazan ayı sadece Ramazan ayını hakkıyla idrak edenlere değil onlarla birlikte yaşayan hakkıyla idrak edemeyenlere de bereketiyle geliyor” dedi.

Oruç ve namaz ile ilgili dikkat çekici bir bilgiyi de paylaşan İl Müftüsü Şahin Güven, istatistiklere göre oruç tutanların oranının namaz kılanlardan fazla olduğunu belirtti. Güven, namaz tembelliği olarak da ifade ettiği bu durumun Ramazan ayında ortadan kalktığını ve insanların namaza yöneldiğini kaydetti.

Sohbet ve ilahilerle devam eden programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Ahmet Bahçecioğlu ve Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü Ahmet Taş, İl Müftüsü Güven ve Sanatçı Karakaya’ya çiçek vererek teşekkür ettiler.