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08 Mayıs 2018 14:58

Ramazan sokağı için çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurşunlu Otoparkı’nda kurulacak olan Ramazan Sokağı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ramazan sokağı için çalışmalar sürüyor

08 Mayıs 2018 14:58

Başkan Çelik, Çiçekçiler Sokağı’ndaki çiçekçiler ve Çınaraltı Cafe’deki vatandaşları da ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan yeni nesil toplu taşım araçlarının tanıtım töreninin ardından Ramazan Sokağı’nın kurulduğu Kurşunlu Otoparkı’na geçti. Yol üzerindeki çiçekçileri ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, tek tek tüm esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çiçekçi esnafı da Başkan Çelik’e yoğunluğu nedeniyle kolaylıklar diledi ve çiçek takdim etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Çiçekçiler Sokağı’nın ardından Kurşunlu Parkı’nda bulunan Çınaraltı Cafe’yi ziyaret ederek burada oturan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çelik, vatandaşlara da çiçek verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Kurşunlu Otoparkı’nda çalışmaları devam eden Ramazan Sokağı’na geçti. Çalışmaların son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, bürokratlardan bilgiler aldı.




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