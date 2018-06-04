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04 Haziran 2018 10:14

Ramazan Sokağı on binleri ağırladı

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, hafta sonu yine en yoğun günlerinden birisini yaşadı.

Ramazan Sokağı on binleri ağırladı

04 Haziran 2018 10:14

Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası başlayan etkinliklerine bu kez Hüseyin ve Yusuf Goncagül katıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Sokağı, Kayserililerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu çok daha fazla yoğunluk yaşayan Ramazan Sokağı yine on binleri ağırladı. Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası başlayan etkinliklerine ise Hüseyin ve Yusuf Goncagül katıldı.


Yusuf Goncagül ilahiler ve ezgiler seslendirdi. İlahilere bir semazen de eşlik etti. Hüseyin Goncagül ise Ramazan ve nimetlerine ilişkin izleyicilerle sohbet etti.


Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yusuf Yerli, Hüseyin ve Yusuf Goncagül’e çiçek vererek teşekkür etti. Yerli ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı Düşünen Şehir ve Şehir Kültür Sanat Dergileri’ni hediye etti.




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