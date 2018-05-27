Ramazan Sokağı’na büyük ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı’ya Ramazan Sokağı’nı gezdirdi. Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik’e Ramazan Sokağı’nda büyük ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Ramazan Sokağı her gün on binlerce insanı ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadarki en kalabalık günlerinden birisini yaşayan Ramazan Sokağı’nı Çevre ve Şehircilik Balkanı Mehmet Özhaseki de ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bakan Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı’ya Ramazan Sokağı’nı gezdirdi ve halkın katılımıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Özhaseki, Vali Kamçı ve Başkan Çelik, Ramazan Sokağı’ndaki esnafları gezdiler, vatandaşlarla selamlaştılar ve Ramazan Şerbeti başta olmak üzere esnafın sunduğu ikramlardan tattılar.

Bakan ve Başkan’a Ramazan Sokağı’nda büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf çektiren Bakan Mehmet Özhaseki ve Başkan Mustafa Çelik, zaman zaman Ramazan Sokağı’nda ilerlemekte zorluk çektiler.

İLAHİLERE BAKAN VE BAŞKAN DA EŞLİK ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası başlayan Sami Savni Özer’in katıldığı programı da izlediler. İzleyiciler arasında Başkan Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de vardı.

Gecede Sami Savni Özer birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. İlahilere Bakan Özhaseki, Vali Kamçı ve Başkan Çelik de eşlik etti.

Konser sonrası Sami Savni Özer’e teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’na her gün güçlü sesleri davet ederek, Kayserililerin Ramazan akşamlarına renk katmaya devam ettiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Ramazan Sokağı’nın çok güzel noktalara taşındığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.