Ramazan Sokağı’na büyük ilgi

Gezi süresince Bakan Özhaseki, Başkan Çelik ve beraberindekilere büyük ilgi gösterildi. Bakan ve Başkan birlikte Ramazan Sokağı’nın sanatçı konuğu Ömer Karaoğlu’nu da dinlediler.

Her akşam Ramazan Sokağı’nda halkla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nın bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte gezdi. Vali Süleyman Kamçı ve AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü’nün de yer aldığı gezide vatandaşların büyük ilgisi vardı.

Ramazan Sokağı’ndaki tüm esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Özhaseki, Vali Kamçı ve Başkan Çelik, “Hayırlı İşler” temennilerinde bulundular. Gezi sırasında KAYMEK kursiyerleri tarafından gözleme yapılan stant da ziyaret edildi. Gözleme yapan kadınlarla sohbet eden Bakan Özhaseki gözleme pişirdi, Başkan Çelik de pişen gözlemeleri dilimleyerek vatandaşlara ikram etti.

Her gittikleri yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılaşan Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik, bol bol fotoğraflar çektirdiler. Geziye daha sonra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası başlayan programı da izlediler. Ramazan Sokağı’nın 17. gününe ilahi ve ezgileriyle Ömer Karaoğlu katıldı.

“İYİLERLE OLUP ŞERRİN KARŞISINDA DURMALIYIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Ömer Karaoğlu’na konseri sonrası teşekkür ederek çiçek verdi. Yaptığı konuşmada Ramazan Sokağı’nın tüm güzelliği ve canlılığı ile devam ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Dinlediğimiz ilahilerden de anladığımız gibi hayat zıtlıklar üzerine kaim. Bir tarafta iyilik varsa karşılığında kötülük de var. Bizim imtihanımız iyilerle beraber olmakta. İyilerle birlikte olup şerrin karşısında dimdik duruyorsak ne mutlu bizlere. Rabbim Ramazan gecesi hürmetine iyilerle hareket edenlerden eylesin. Son yıllarda zulmün ayyuka çıktığı ortamda sadece Türkiye ve sadece Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi bu zalimlere karşı sert bir şekilde karşı çıkıyor, dimdik duruyor ve mazlumların yanında oluyor. Allah’tan ki ülkemiz var” diye konuştu.