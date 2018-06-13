Ramazan Sokağı’na Yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı

Ramazan Sokağı’na Yazar Vehbi Vakkasoğlu da sohbetiyle katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı halkın büyük ilgisiyle devam ediyor. Ramazan Sokağı’nın her gece teravih namazı sonrası gerçekleştirilen etkinliklerine bu kez Yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı.

Üç konuda insanın dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Vakkasoğlu, “Birinci konu muhasebe. Mesleğiniz muhasebecilik olmasa da herkes kendi nefsinin, kendi ömrünün muhasebesini yapacak. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Her gün başınızı yastığa koyunca gününüzün muhasebesini yapın. İkincisi murakabe. Yani kendimizi kontrol edeceğiz, teftiş edeceğiz. Üçüncüsü mücahade. Sonuna kadar cihat; ama cihat kelimesi çok güzel olmasına rağmen yanlış anlaşıldı ve yanlış kullanıldı. Cihat; cehd etmek, gayret etmek, çabasında bulunmak demek. İçinde savaş geçiyor; ama güvenliğin tehlikeye girerse savaş var. Savaş bu kelimenin yüzde biri. Yüzde 99’u manevi cihat. Bu da ilimle, düşünceyle, insanlıkla, sevgiyle olur” dedi.

Sohbet sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Vehbi Vakkasoğlu’na teşekkür ederek çiçek verdi.