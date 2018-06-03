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03 Haziran 2018 12:02

Ramazan Sokağı’nda İlahi Gecesi

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı çeşitli etkinliklerle Kayseri’nin Ramazan akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Ramazan Sokağı’nda İlahi Gecesi

03 Haziran 2018 12:02

Ramazan Sokağı’na Fatih Koca da katılarak bir konser verdi.


Mimarsinan Parkı ve Kurşunlu Otoparkı’nda oluşturulan ve her akşam büyük ilgi gören Ramazan Sokağı’na katılan sanatçılar arasına Fatih Koca da katıldı. Tasavvuf musikisinin önemli isimlerinden olan Fatih Koca, birbirinden güzel ilahileri Ramazan Sokağı’ndaki gösteri alanında seslendirdi.


İzleyiciler de zaman zaman Fatih Koca’nın seslendirdiği ilahilere eşlik ettiler. Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Fatih Koca’ya teşekkür ederek çiçek verdi.




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