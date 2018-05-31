Ramazan Sokağı’nda muhteşem konser

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği konserde “Ortağız Bir Namusa” adlı ezgi büyük beğeni alınca iki kez seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası başlayan programına Grup Tillo konuk oldu. Kendilerine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Grup Tillo’yu kalabalık bir izleyici topluluğu takip etti. Gösteri alanını dolduran binlerce kişi Grup Tillo’nun okuduğu ilahileri grup üyeleri ile birlikte söyledi.

“Kuzeyinden güneyine doğusundan batısına bu vatanın her karışı bizim” mesajlarının verildiği konserde bu mesajları en güzel şekilde yansıtan “Ortağız Bir Namusa” adlı ezgi Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirildi.

Konser, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin beraberliği için yapılan dualarla sona erdi. Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halit Taşyapan Grup Tillo’ya çiçek vererek teşekkür etti.