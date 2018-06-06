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06 Haziran 2018 14:01

Ramazan Sokağı’nda Şiir Gecesi

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, farklı etkinliklerle Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor.

Ramazan Sokağı’nda Şiir Gecesi

06 Haziran 2018 14:01

Ramazan Sokağı’na bu kez İbrahim Sadri katıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda oluşturduğu, her gün on binlerce insanı ağırlayan Ramazan Sokağı’ndan bu kez şiirler yükseldi. Şiir denince akla gelen ilk isimlerden birisi olan İbrahim Sadri, Ramazan Sokağı’na konuk olarak birbirinden güzel şiirler seslendirdi.


İbrahim Sadri’nin müzik eşliğinde yaptığı şiir dinletisine Ramazan Sokağı’na gelen vatandaşların ilgisi büyüktü. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, İbrahim Sadri’ye şiirleri için teşekkür ederek çiçek verdi.




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