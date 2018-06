Ramazan Sokağı’nda yoğun ilgi devam ediyor

Bakan Mehmet Özhaseki, Milletvekili Adayı Öztürk ve Başkan Mustafa Çelik Ramazan Sokağı’nın 24. gününde konuk sanatçı Murat Belet’i dinlediler. İftar sonrası Kayseri vatandaşların uğrak yeri olan Ramazan Sokağı’na ilgi yine yoğundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda oluşturduğu, her gün on binlerce insanı ağırlayan Ramazan Sokağı’nda her akşam vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Ramazan Sokağı’nı gezdi. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çelik ve Bakan Özhaseki’ye ilgi yoğundu. Konser bitiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili Adayı Tuğba Yörük Öztürk ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sanatçı Murat Belet’e çiçek takdim etti. Burada vatandaşlara bir selamlama konuşması yapan Başkan Mustafa Çelik “Elhamdülillah kimi gün şiir dinletisi oldu, kimi günde usta yorumcuları dinledik. Konferanslar, sohbetler oldu. Allah razı olsun sizlerden iyi ki varsınız. Çocuklarınızla kaliteli vakit geçirecek hem de Ramazan’a uygun şekilde mekanları sizin için oluşturuyoruz. Sizler de geliyorsunuz mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu. Vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise “Hafta sonlarında fırsat buldukça mutlaka Kayseri’ye gelmeye gayret ediyorum. Çünkü bu şehri seviyoruz. Bu şehirde ramazanda oruç tutmak bile güzel. Ramazan iklimini ilklerimize kadar hissediyoruz” dedi.

Program sonrasında bir müddet daha Ramazan Sokağı’ndan ayrılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki burada vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti.