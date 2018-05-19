Ramazan Sokağının konuğu Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Turgay Güler oldu

Ramazan Sokağı’nın dördüncü gününe Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Turgay Güler katıldı.

Ramazan Sokağı’ndaki söyleşi programına katılan Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Turgay Güler’i Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi. Söyleşi öncesi sahneye çıkarak Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat faaliyetlerine gösterilen ilgiye dikkat çeken Başkan Çelik, “Ramazan Sokağı’nda her sene ziyaretçi sayısını artırıyoruz. Kültür sanat alanında yapılan işlerin ne denli doğru olduğunu Kitap Fuarı ile de gösterdik. Tüm Türkiye yapmış olduğumuz Kitap Fuarı’nı konuşmuştu. Her şeyin iyisini yapmak istiyoruz ve başarıyoruz. Kültürel etkinliklerin hepsinde coşkuyu yakaladık. Bu ilgi alaka olduğu müddetçe etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Üstelik sadece kent merkezinde değil ilçelerde yaptığımız kadın ve gençlik merkezleri kanalıyla etkinliklerimizi şehir merkezi dışına da götürüyoruz” dedi.

Söyleşi programında ilk sözü Turgay Güler aldı. Mübarek Ramazan günlerinde ağzımızda tat bırakmadıklarını dile getiren Güler, “Yıllardır İslam dünyası kan ağlıyor. Son dönemde yaşananlara karşı Yenikapı mitingiyle Türkiye’den ses verdik. Filistin’de zulme uğrayanların tek sesi maalesef biziz” dedi. Turgay Güler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği tavra da dikkat çekerek, “Dünyada tek bir adam var ve cesaretle çıkıyor, dünyaya hesap soruyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Çelik de konuşmasına Suriye coğrafyasına ilişkin bir tespitle başladı. Türkiye’nin Suriye’deki yaşananlara müdahale nedenini ortaya koyan Çelik, Halep’te gördüğü Türk kimliğinin Anadolu’daki bazı illerden daha güçlü olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çelik, konuşmasında dünya politikasında Türkiye’nin nasıl bir güç haline geldiğini de çeşitli olaylarla anlattı.

Söyleşinin sonunda izleyiciler arasında yer alan AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Turgay Güler’e çiçek vererek teşekkür etti.