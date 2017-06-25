“Ramazan sonrası bayram sofralarına otururken dikkat edelim”

Özel Dünyam Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Polat; özellikle şeker, tansiyon ve kalp hastalarının dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Dr. Polat, “Uzun açlık dönemiyle seyreden bir Ramazan’ı inşallah geride bırakıyoruz. Ramazan’da bilindiği üzere metabolizmamız yavaşlıyor, vücut ona uyum sağlıyor. Ramazan’dan sonra bilindiği üzere bol tatlılı, hamur işli bir bayrama giriyoruz. Vücudun bir toparlanma dönemi olarak bunu değerlendirirsek Ramazan’daki iki öğünümüzü önce vücudu alıştırmak için birkaç gün sınırlandırmakta fayda var. Daha sonraki günlerde bunu ara öğünlerle birlikte zenginleştirip yavaş yavaş metabolizmamızı hızlandırmamız gerekiyor. En çok dikkat edilmesi gereken hususlar bilhassa şeker, tansiyon ve kalp hastaları için geçerli. Şeker hastaları için önerilerimiz bayramda suni tatlandırıcılarla yapılmış tatlılar tercihe edilmeli ve mümkün olduğu kadar ağır yağlı tatlılardan şeker hastalarımızın kaçınmasını öneriyoruz. Kalp ve tansiyon hastaları için tatlı yasağı yok. Onlar tatlı yiyebilirler. Ancak bilindiği üzere ağır yağlı ve hamurlu tatlıların tansiyonumuzu yükseltebileceğini ve kalbimize zarar verebileceğini gözden uzak tutmamak gerekiyor. Vatandaşlarımıza mümkünse sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini, hamurlu tatlılardan sakınmalarını öneriyoruz. Bayramda çeşitli çikolata, şekerleme, asitli içecekler ikram ediliyor. Bunlara özellikle şeker hastalarının dikkat etmesi ve bunlardan uzak kalmalarını öneriyoruz. Tansiyon ve kalp hastaları da bilindiği üzere tuza dikkat etmeleri gerekiyor. Bilhassa kalp yetersizliği olan hastalarımızın sıcak havalarda özellikle tuz kaybına dikkat etmeleri, bol sıvı alınması gerekiyor” dedi.

“Asansör yerine merdiven kullanmak, yakın yerlere yürüyerek gitmek önemli”

Bayramda yeme ve içmenin yanında yürüyüş ve egzersizin de önemine değinen Polat, “Tabağımıza konan yemekleri iyi çiğnemeli ve uzun sürede yermeye dikkat etmeliyiz. Bilindiği üzere çabuk ve hızlı yemek yemek sindirim sistemi açısından hiç uygun bir hareket değil. Bunun dışında sadece yeme ve içme değil yürüyüş ve egzersizlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Ne kadar dikkat etsek de fazla kalori alımı olacağından dolayı aldığımız fazla kalorileri yakmamız için tavsiyelerde bulunabiliriz. Gezemeye gittiğimizde asansör yerine merdiven kullanmak ve yakın yerleri ziyarete gideceğimiz zaman yürüyerek gitmek. Çocuklar bayramda bilindiği üzere tatlı ve çikolataya düşüyorlar. Bunları yasaklamak doğru değil ancak yiyecekleri tatlı ve çikolataları yemek sonrasında yemeleri için uyarabiliriz. Çünkü aç karnına yenen bu tip şekerlemeler çocuğun iştahını frenlediği gibi düzgün beslenmelerini engellemektedir” ifadelerini kullandı.

“Sindirim güçlükleri, kalp ritminin yükselmesi, tansiyon yükselmesi görülebiliyor”

Bayramda beslenmeye dikkat edilmediği takdirde oluşabilecek rahatsızlıklar hakkında da bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Polat, “Bayramda beslenmeye dikkat edilmezse mide fesadı, nefes daralması, sindirim güçlükleri gibi rahatsızlıklar meydana geliyor. Bu illa hastalarda olacak diye bir şey yok, aşırı yeme ve içme sindirim sistemi şikayetleri yaptığı gibi tuzlu, yağlı, hamurlu gıdaların fazla yenilmesi tansiyonların yükselmesine yol açıyor. Kalp ritminin ve işgücünün artmasına, şekerin yükselmesine sebep oluyor.