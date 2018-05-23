Ramazan’da dikkat edilmeyen diş temizliği ağız kokusu nedeni

Ramazan’da diş bakımına ayrıca önem verilmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Zahide Genç, öncesinde yapılacak diş hekimi kontrolünün, Ramazan’ın daha kolay geçirilmesini sağlayacağını ifade etti. Ramazan öncesi yapılan muayenelerde dişlerdeki gıda artıklarının ya da diş taşı birikimlerinin temizlendiğini dile getiren Genç, “Öncelikli olarak Ramazan’dan önce bir diş hekimi muayenesi yaptırıp dişlerde herhangi bir iltihap var mı, ağızda enfeksiyona neden olacak tartar birikimi ya da bakteri plağı var mı kontrol edilmeli. Bu yapılmadığı takdirde Ramazan’da aç kalınan süre içerisindediş eti enfeksiyonları, kanamalar, kötü kokular ve hassasiyete bağlı ağrılar görülebiliyor. Diş eti kanamaları da orucun bozulmasına da neden olabiliyor” dedi.

Ara yüzeylerin fırçalanması önemli

İftar ve sahurdan sonra diş fırçalamanın önemini vurgulayan Genç, fırçalama işleminden önce ağzın çalkalanması gerektiğini kaydetti. Genç, doğru diş fırçalamaya dair şu bilgileri verdi:

“Dişi iki ya da tek yüzey olarak düşünmemek gerekir. Dişin beş yüzeyi vardır; iki yan yüzey, ön ve arka yüzey, üst yüzey. Bunlar etkin bir şekilde ne ile temizlenebiliyorsa; fırça, ara yüz fırçası, misvak fark etmeden kullanılabilir. Önce ağzı çalkalayıp daha sonra fırça ve macunla temizlik yapmak çok daha doğru bir yöntem olacaktır.”

Ağız çalkalama suları tek başına etkili değil

Ağız kokusunu engellemek için kullanılan çalkalama sularının tek başına etkili olamayacağına dikkat çeken Genç, “Ağzı yıkamak, temizlemek, suyla çalkalamak temizliğe katkısı olan şeylerdir. Fakat tek başına hiçbiri yeterli değildir. Dişi etkin bir şekilde fırçaladıktan sonra etkin temizliği ağız çalkalama suyuyla, istesek tuzlu suyla ya da başka bir gargarayla artırabiliriz. Ama hiçbiri tek başına yeterli değildir. Yani fırçalamadan yapılacak bir ağız çalkalama yeterli bir temizlik sağlamayacaktır. Mutlaka mekanik olarak fırçanın kullanılması gerekir” ifadelerini kullandı.