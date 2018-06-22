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22 Haziran 2018 12:25

Ramazan’da geçen yıllara göre açık lokanta sayısı arttı

Lokanta ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan’da Kayseri’de geçen yıllara oranla daha fazla sayıda açık lokanta bulunduğunu söyledi.

Ramazan’da geçen yıllara göre açık lokanta sayısı arttı

22 Haziran 2018 12:25



Ramazan ayı değerlendirmesi yapan Lokanta ve Pastacılar Odası Altan Aydemir, geçen yıllara oranla Ramazan’da açık lokanta sayısının arttığını ifade etti. Bu durumu, kent nüfusunun artışına bağlayan Aydemir, “Nüfusu 1 milyon 200 bini geçmiş bir şehiriz. Hastası var, yolcusu var Tansiyon ve şeker hastalığı da arttı, dolayısıyla oruç tutamadıkları için bizler de onlara hem yardımcı olmak adına hem de artık kalabalık bir şehir olduğumuz için taleplerine cevap verdik” diye konuştu.



“Kayseri’de dışarıda yeme kültürü yerleşti”


Yine geçen yıllarla karşılaştırıldığında dışarıda yemek yeme kültürünün daha yerleşmiş olduğunu kaydeden Aydemir, buna bağlı olarak lokanta ve restoranların doluluk oranlarının da esnaf açısından yüz güldürücü olduğunu dile getirdi. Aydemir, “Ramazan’da daha ziyade alakart lokantalar ve restoranlar iş yaptı. Kebapçılarda ve dürümcülerde pek iş yapılmadı. Ama gündüz açık olanlar vardı, onlar da gençlerin, çocukların, hastaların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı” dedi.



Bayram tatlıcı ve pastacı esnafının yüzünü güldürdü


Bayram dolayısıyla da pastacı ve tatlıcı esnafların iş potansiyelinde artış olduğunu belirten Aydemir, “Hatta birçoğu talepleri yetiştiremedi. Ramazan’dan sonraki bayram hareketliliğinden nasıl diğer esnaflar faydalandılarsa bizim üyelerimize de olumlu yansıdı. Çarşı kalabalık olunca bizler de bereketini görüyoruz” ifadelerini kullandı.




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