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15 Mayıs 2018 10:33

Ramazan’da ilk gün önerileri

Diyetisyen Esra Kula, Ramazan’da ilk gün beslenmesinde ağır yiyeceklerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Ramazan’da ilk gün önerileri

15 Mayıs 2018 10:33


Ramazan boyunca sahura kalkmanın önemli olduğuna dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, sahurda tüketilen yiyeceklerin miktarı ve türünün, Ramazan’ın ilk gününü kolay geçirebilme adına önemli olduğunu söyledi. Protein içerikli gıdalar ile bol sıvı desteği almanın oruç tutmayı kolaylaştıracağını kaydeden Kula, "Bir bardak süt ya da yoğurt, yumurta, peynir gibi kahvaltılıklar, zeytin susatacağı için alternatif olarak ceviz içi, badem, fındık tercih edilebilir. Salatalık, domates gibi sıvı içeriği yüksek sebzeler tercih edilebilir. Şekersiz kaynatılmış kompostolar sıvı desteği olarak kullanılabilir. Yine bol su tüketilerek sahur tamamlanırsa protein, sıvı ve posadan zengin bir öğün düzenlendiği için en azından günün yarısını rahatlıkla tamamlayabiliriz. Tam tersi yüksek karbonhidratlı yani beyaz un içerikli veya yağlı, ağır yemeklerle sahur yapmak vücudumuza boş yere fazla kalori yüklememize neden olacak. O nedenle az ama öz yiyecekler oruç tutmayı bir nebze daha kolaylaştıracaktır" dedi.



"İftarda ara vermek mide-bağırsak sorunlarının önüne geçer"


İlk iftarda da, metabolizma hızı düşen vücuda ağır yiyeceklerle yüklenilmemesi gerektiğini vurgulayan Kula, çorba içtikten sonra iftara ara verilmesi önerisinde bulundu. Kula, "İftar öğününü olabildiğince yavaş ve uygun porsiyonlarda uygun gıdalarla yapmamız lazım. Su, hurma ya da zeytinle açılışı yaptıktan sonra bir kase çorbayı içip 10-15 dakika kadar sofradan uzaklaşmak midenin çalışma hızını rahatlatacaktır; bir anda mideyi doldurmadığımız için şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi problemler söz konusu olmayacaktır. Geri döndüğümüzde de yine biraz protein ve bol sebzeden oluşan bir öğün ayarlanabilirse eğer hem sağlık için gerekli olan gıdaları almış oluruz hem de vücudumuzu uzun açlıktan sonra boş yere yormamış oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.




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