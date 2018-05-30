Ramazan’da kilo almamak elinizde

Ramazan’da uzun saatler aç kalan vücudun metabolizmasının belli oranda düştüğünü belirten Diyetisyen Esra Kula, iftarda ve sahurda yenilen ağır yiyeceklerin, metabolizma hızı düşen vücutta kilo alımına neden olduğunu ifade etti. İftarı küçük porsiyonlarda ve ara vererek yapmak gerektiğini dile getiren Kula, “İftarda bu vücuda yüksek yoğunluklu gıdalarla açılış yaparsak, mide-bağırsak sorunları, kan şekerinde ani yükselme ve ani düşüşlere bağlı problemler yaşanabilir. O nedenle iftar öğününü olabildiğince yavaş ve uygun porsiyonlarda uygun gıdalarla yapmamız lazım. Suyla, hurmayla, zeytinle açılışı yaptıktan sonra bir kase çorbayı içip 10-15 dakika kadar sofraya ara vermek midenin çalışma hızını rahatlatacaktır. Bir anda mideyi doldurmadığımız için şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi problemler en aza indirgenebilir. Geri döndüğümüzde yine biraz protein, bol sebze ve yine sıvı içeriği yüksek sebzelerden oluşan bir öğün ayarlayabilirsek hem sağlık için gerekli olan gıdaları almış oluruz, hem de vücudumuzu uzun açlıktan sonra boş yere yormamış oluruz” diye konuştu.

İftardan sonra atıştırmalara son verilmeli

Ramazan’da kilo almanın en önemli nedeninin iftardan sonra sürekli yeme halinde kalmak olduğunun altını çizen Kula, “Özellikle kan şekerindeki dalgalanmalara bağlı olarak yoğun miktarda tatlı yeme isteği veya sahura kadar oturulan sürede sürekli yeme halinde olmak kilo almanın bir numaralı nedeni. Bu arayı yürüyüşle, bol suyla ve kaliteli ara öğünlerle geçirirsek kilo almayacağımız gibi, uygun kaloride kaldığımızda da kilo verme gerçekleşebilir” dedi.

Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı

İftar sonrasında tüketilen tatlıların porsiyonu ve türünün de kilo alımına etki ettiğini kaydeden Kula, “Şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, dondurmalar ve hatta mümkünse yoğurt-meyve ya da süt-meyve gibi daha sağlıklı alternatifler tercih edilebilir. Sıklığı ve miktarı da uygun sürelerde planlanırsa kilo artışı olmayacaktır. Özellikle her akşam iftar sonrasında düzenli olarak tatlı yemek kilo almayı kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.