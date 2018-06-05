Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 11:14

Ramazan’da vücudunuzu susuz bırakmayın

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, Ramazan’da sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek, iftar ve sahur vakti arasında günlük en az 2 litre su tüketilmesini önerdi.

Ramazan’da vücudunuzu susuz bırakmayın

05 Haziran 2018 11:14


Ramazan’da uzun saatler susuz kalan vücudu su ihtiyacını yeme içmenin serbest olduğu zamanlarda tamamlamak gerektiğini belirten Kula, yüzde 30’u ayran, kefir, maden suları ve şekersiz kompostolar gibi sağlıklı alternatifler olmak üzere, günlük ortalama 2-2 buçuk litre kadar su tüketilmesi gerektiğini ifade etti.



Çay ve kahve vücudu susuz bırakıyor


Çay ve kahve tüketiminin vücudu susuz bırakacağını söyleyen Kula, “Eğer yeterince su içiliyorsa çay, kahve içilebilir. Fakat su içmeyi unutturacak düzeyde sürekli çay, kahve içmek vücudun susuz kalmasına neden olabilir. O nedenle yeterince su tükettikten sonra çay, kahveyi şekersiz olarak tüketebiliriz” dedi. Kula, bitki çaylarından da vücuttan su atılmasına neden olanlarını önermediklerini dile getirdi.



Maden suyu, ayran ve kefir sağlıklı


Ramazan’da terleme ve idrarla kaybedilen minerali tamamlayan maden sularının sağlıklı bir alternatif olacağına dikkat çeken Kula, “Maden suları da kişinin ihtiyacına göre en fazla 2 şişe kadar kullanılabilir. Sadece tansiyon hastaları bunları tüketirken doktoruna danışmalıdır. Diğer bir kaliteli içeceğimiz ayran, kefir gibi hem kalsiyum desteği olan hem de probiyotik içerikli olan içeceklerdir. Günlük 2 porsiyon olacak şekilde sahur ve iftarda ya da ara öğün olacak şekilde tüketilebilir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç