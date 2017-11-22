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22 Kasım 2017 12:56

Randevulu söküm uygulaması ile imece kültürü gelişiyor

Kayseri Şeker tarafından başlatılan randevulu söküm uygulaması, çiftçilerin ürünlerinin değerini bulmasına katkısı, sözleşmeli tarım alanının her geçen gün genişletilmesi yanında öncelikle kırsal yerleşim alanlarında toplu iş yapma bilincini ve dayanışmayı sağlayan, sosyal sürdürülebilirliğin bir parçası olan imece kültürüne de katkı sağlıyor.

Randevulu söküm uygulaması ile imece kültürü gelişiyor

22 Kasım 2017 12:56


Pancar ekicileri, Kayseri Şeker tarafından 2017-2018 kampanya döneminde uygulanmaya başlanan randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına göre, hangi bölgede, hangi köyde hangi çiftçinin, hangi gün pancar söküp ne kadar teslim edeceğinin önceden kendilerine bildirilmesinden dolayı, pancar söküm sırası kendilerine gelinceye kadar komşularının pancar sökümü ve nakliye işlerine yardım ettiklerini söyledi. Çiftçiler, randevulu söküm sonucunda kendiliğinden oluşan imece sisteminin uygulanmasında katkıda bulunan Kayseri Şeker yönetimine teşekkür etti.




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