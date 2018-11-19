Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.
Amatör Küme A grubunda Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı'nda ağırladığı Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Erhan Güneş ibrahim İmrağ Adem Kaygısız
SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar
SANAYİ ESNAFSPOR: Furkan Soyoğlu Ahmet Tidim Hüseyin Çakır Engin Yakut Samet Can Fatih Çetin Selçuk Varlı Ömer Özal Mustafa Çetin Yaşar Soyoğlu Furkan Karakaya
TOMARZA BELEDİYESPOR: Hakan Aksoy Fatih Akbudak İsmail Coşkun Şükrü Pekel Oğuz Menekşe Selçuk Yılmaz İlker Karadol Eren Karabağ Hakan Gazcıoğlu Mehmet Arı Erol Hayta
GOLLER: Dk. 57-65 Hüseyin Çakır, Dk.80 Furkan Karakaya (Sanayi Esnafspor), Dk.21 Erol Hayta (Tomarza Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Hakan Gazcıoğlu (Tomarza Belediyespor)