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Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.

Amatör Küme A grubunda Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı'nda ağırladığı Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


STAT: Argıncık 2 Nolu Saha


HAKEMLER: Erhan Güneş ibrahim İmrağ Adem Kaygısız


SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar


SANAYİ ESNAFSPOR: Furkan Soyoğlu Ahmet Tidim Hüseyin Çakır Engin Yakut Samet Can Fatih Çetin Selçuk Varlı Ömer Özal Mustafa Çetin Yaşar Soyoğlu Furkan Karakaya


TOMARZA BELEDİYESPOR: Hakan Aksoy Fatih Akbudak İsmail Coşkun Şükrü Pekel Oğuz Menekşe Selçuk Yılmaz İlker Karadol Eren Karabağ Hakan Gazcıoğlu Mehmet Arı Erol Hayta


GOLLER: Dk. 57-65 Hüseyin Çakır, Dk.80 Furkan Karakaya (Sanayi Esnafspor), Dk.21 Erol Hayta (Tomarza Belediyespor)


KIRMIZI KART: Dk.45 Hakan Gazcıoğlu (Tomarza Belediyespor)

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