Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.
Amatör Küme A Grubunda Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı'nda ağırladığı Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Erhan Güneş, ibrahim İmrağ, Adem Kaygısız
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu, Ahmet Tidim, Hüseyin Çakır, Engin Yakut, Samet Can, Fatih Çetin, Selçuk Varlı, Ömer Özal, Mustafa Çetin, Yaşar Soyoğlu, Furkan Karakaya
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, İsmail Coşkun, Şükrü Pekel, Oğuz Menekşe, Selçuk Yılmaz, İlker Karadol, Eren Karabağ, Hakan Gazcıoğlu, Mehmet Arı, Erol Hayta
Goller: Dk. Hüseyin Çakır (dk. 57, dk. 65), Furkan Karakaya (dk. 80) (Sanayi Esnafspor), Erol Hayta (dk. 21) (Tomarza Belediyespor)
Kırmızı Kart: Hakan Gazcıoğlu (dk. 45) (Tomarza Belediyespor)