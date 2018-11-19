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Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.

Amatör Küme B grubunda Yeşilhisar Belediyespor, şampiyonluk hedefleyen ekiplerden Talas Anayurtspor'u 2-0 mağlup etti.


STAT: Argıncık 1 Nolu Saha


HAKEMLER: Arman Erkılıç Muhammet Gündüz Mustafa Emre Doğruer


SAHA KOMİSERİ: Ceyhun Denli


YEŞİLHİSAR BELEDİYESPOR: Yasin Katı Kadir Şimşek Sömencer Fatih Bakar Recep Kaçar Furkan Akburak Mehmet Ablak İnanç Albayrak Yakup Erdoğan Oktay Doğan Ahmet Altundak


TALAS ANAYURTSPOR: Osman Duran Doğan Bilgin Abdulkerim Sain Ünal Baykal Kayhan Yılmaz Metin Yılmaz Erhan Vurdem Cengiz Eşme Süleyman Koç Emrecan Tepedaş


GOLLER: Dk.62 Ahmet Altundak, Dk.80 Furkan Alburak (Yeşilhisar Belediyespor)


KIRMIZI KARTLAR: Dk.37 Fatih Bakar (Yeşilhisar Belediyespor) Dk.70 Süleyman Koç (Talas Anayurtspor)

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