Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.
Amatör Küme B grubunda Yeşilhisar Belediyespor, şampiyonluk hedefleyen ekiplerden Talas Anayurtspor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Arman Erkılıç Muhammet Gündüz Mustafa Emre Doğruer
SAHA KOMİSERİ: Ceyhun Denli
YEŞİLHİSAR BELEDİYESPOR: Yasin Katı Kadir Şimşek Sömencer Fatih Bakar Recep Kaçar Furkan Akburak Mehmet Ablak İnanç Albayrak Yakup Erdoğan Oktay Doğan Ahmet Altundak
TALAS ANAYURTSPOR: Osman Duran Doğan Bilgin Abdulkerim Sain Ünal Baykal Kayhan Yılmaz Metin Yılmaz Erhan Vurdem Cengiz Eşme Süleyman Koç Emrecan Tepedaş
GOLLER: Dk.62 Ahmet Altundak, Dk.80 Furkan Alburak (Yeşilhisar Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.37 Fatih Bakar (Yeşilhisar Belediyespor) Dk.70 Süleyman Koç (Talas Anayurtspor)