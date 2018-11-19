İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Recep Kırçıl 1.Amatör Küme B Grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.

Amatör Küme B Grubunda Kayseri Barogücü, lider Çamlıca Sağlıkspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin Ahmet İnci Ahmet Sinan Berköz


Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu Hakan Karakaş Enbiya Kurtuluş Ömer Gün Mustafa Topaktaş Harun Okan Yılmaz Seçkin Maraşlı Mesut Dalkıran Salih Kamacı Abdullah Çimen (Sait Bulut dk.60) Samet Daş (Eray Akyol dk.70)


Barogücü: Baykal Altay Erkut Çabucak Burak Çizmeciler Yunus Akyüz Yakup Aslan Harun Çalı (Ali Solak ? dk.90) Hasan Can Okumuş Uğur Karahançer Şakir Adsalmış Osman Çamdal (Alper Deveci dk.65) Ahmet (Seyfi Atıcı dk.64)


Gol: Osman Çamdal dk.45 (Kayseri Barogücü)


Kaçan Penaltı: Abdullah Çimen dk.46 (Çamlıca Sağlıkspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.