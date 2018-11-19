Recep Kırçıl 1.Amatör Küme B Grubu 9.Hafta

Recep Kırçıl 1.
Amatör Küme B Grubunda Kayseri Barogücü, lider Çamlıca Sağlıkspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin Ahmet İnci Ahmet Sinan Berköz
Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu Hakan Karakaş Enbiya Kurtuluş Ömer Gün Mustafa Topaktaş Harun Okan Yılmaz Seçkin Maraşlı Mesut Dalkıran Salih Kamacı Abdullah Çimen (Sait Bulut dk.60) Samet Daş (Eray Akyol dk.70)
Barogücü: Baykal Altay Erkut Çabucak Burak Çizmeciler Yunus Akyüz Yakup Aslan Harun Çalı (Ali Solak ? dk.90) Hasan Can Okumuş Uğur Karahançer Şakir Adsalmış Osman Çamdal (Alper Deveci dk.65) Ahmet (Seyfi Atıcı dk.64)
Gol: Osman Çamdal dk.45 (Kayseri Barogücü)
Kaçan Penaltı: Abdullah Çimen dk.46 (Çamlıca Sağlıkspor)