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Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grubuna 1 hafta ara verildi

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Grubuna 1 hafta ara verildi.

23 Eylül 2018 tarihinde başlayan Birinci Amatör Küme'ye geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği 1 hafta ara verdi.


1.Amatör Küme A Grubunu Trend Gayrimenkulspor 21 puanla lider olarak tamamlarken B Grubunda ise 18 puanla Çamlıca Sağlıkspor ile Amarat Gençlikspor takımlar ilk iki sırada yer aldılar. Büyük bir heyecana sahne olan Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında ligin ikinci yarısı daha büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.

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