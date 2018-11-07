Rektör Çalış: “İnşaat ile ilgili incelemelerimiz devam edecek”

Dr. Mustafa Çalış, geçen günlerde çatısı çöken Kongre Merkezi inşaatına dair incelemelerin devam ettiğini söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları tarafından karşılanan Rektör Çalış, göreve geldikleri günden bu yana kurumlar arasındaki uyumu görmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Çalış, çalışmalarını üniversite-sanayi, üniversite-ticaret, üniversite-kurumlar arası ve üniversite-basın işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

İncelemeler için ERÜ'de bir ekip kuruldu

Basın mensuplarının, geçen günlerde çatısı çöken Kongre Merkezi binasındaki son duruma dair sorusunu yanıtlayan Çalış, inşaatta üstlenici firma ile birlikte gerekli incelemeleri yaptıklarını belirtti. İncelemeler için Mühendislik Fakültesi öncülüğünde bir ekip kurulduğunu kaydeden Çalış, şunları söyledi:

“Şu anda biz devr almadığımız için aslında ana sorumlu inşaat şirketi ya da üstlenici firma. Onlar kendi çalışmalarını yapıyorlar. Biz tabi ki kendi ekibimizi kuruyoruz. Hatta Mühendislik Fakültesi öncülüğünde bir ekip kuracağız. Biz de kendi tahkikatımızı yaptıracağız. Orada yapılan ilk incelemede anlaşılan şu, sanki aynı noktaya fazlaca mıcır dökülmesi sonucunda ortaya çıkan bir olay. Burada betonun fazla atılıp atılmadığına dair de gerekli tahkikatları yapacağız. Onlar bir ekip kurdu, biz bir ekip kuruyoruz. Sonra bir araya geleceğiz. Aynı çatı sistemi devam edecek mi buna karar verilecek. Çatıyla ilgili bir problem yoksa edebilir, başka bir çatı sisteminin olup olmayacağı da konuşulacak. Gerekli incelemeleri yapıyoruz, hatta şu anda rektör yardımcılığımızın başkanlığında Mühendislik Fakültesinden de bir ekip kurduk. Onlar sonuçlanınca gerekli çalışmalar devam edecek.”

Rektör Çalış'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise, bin 500 civarında akademik personeli olan ERÜ'nün basın açısından önemli bir haber kaynağı olduğunu dile getirdi. Altınkaya, Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri seçilen Erciyes Üniversitesi ile birlikte, kentteki diğer 4 üniversitenin, Kayseri'yi üç büyük kentten sonra Türkiye'de en fazla üniversitesi olan şehir olduğunu sözlerine ekledi.