Rektör Çalış, Üniversite Sınavında İlk 1000'e Girerek İlk Tercih Olarak ERÜ'ye Yerleşen Öğrencilere Laptop Hediye Etti

Dr. Mustafa Çalış, üniversite sınavında ilk 1000'e girip ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesi'ni seçen öğrencilere laptop hediye etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen hediye takdim töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Çalış, üniversite sınavında sosyal bilimler puan türünde ilk 1000'a girip ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleşen Tuğba Oymak, Nur Sena Aydeniz, Semanur Yabangülü ve Meryem Binici'ye laptop hediye etti.

Hediye takdim töreninde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ile Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt da hazır bulundu.