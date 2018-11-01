İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çalış, Üniversite Sınavında İlk 1000'e Girerek İlk Tercih Olarak ERÜ'ye Yerleşen Öğrencilere Laptop Hediye Etti

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çalış, üniversite sınavında ilk 1000'e girip ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesi'ni seçen öğrencilere laptop hediye etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen hediye takdim töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.


Rektör Çalış, üniversite sınavında sosyal bilimler puan türünde ilk 1000'a girip ilk tercih olarak Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleşen Tuğba Oymak, Nur Sena Aydeniz, Semanur Yabangülü ve Meryem Binici'ye laptop hediye etti.


Hediye takdim töreninde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ile Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt da hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.