Rektör Güven kazazede öğrencisini ziyaret etti

ERÜ Rektörü, trafik kazasında yaralanan ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığı öğrencisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, trafik kazası sonucu yaralanan ve kaza yerinde ilk müdahaleyi kendisinin yaptığı öğrencisini, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Rektör Güven, kazazede öğrencisine ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Kazazede öğrenci ise kazadan sonra kendisine ilk müdahaleyi yapan ve tedavisiyle yakından ilgilenen Üniversitesinin Rektörüne çok teşekkür etti.

Önceki gün, ERÜ Merkez Kampüsü tramvay durağı yanında bir otomobil Erciyes Üniversitesi Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü son sınıf öğrencisi Emine Kaya’ya çaptı. Bu sırada hastanede katıldığı bir programdan dönen Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, kazayı görerek hemen makam aracını durdurdu ve hızla yaralı öğrencinin yanına gitti. Yerde yatan ve kazadan dolayı şuuru kapanan öğrencinin ilk muayenesini yapan Dahili Yoğun Bakım Uzmanı Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, ambulans gelene kadar kazazede öğrencisinin yanından ayrılmadı ve ambulans görevlilerine kazazede öğrenciyi tedavi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürmelerini istedi.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisteki müdahalenin ardından kazazede öğrenci tedavi için servise alındı. Kazanın oluşundan itibaren kazazede öğrencisinin tedavisiyle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Emine Kaya’yı tedavisinin sürdüğü klinikte ziyaret etti. Ziyarette kazazede öğrenci Emine Kaya’ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Rektör, kazazede öğrencisi Emine Kaya ile bir süre sohbet etti. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çalış’tan da hastanın durumu hakkında bilgiler alan Rektör, daha sonra klinikten ayrıldı.