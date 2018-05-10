Rektör Güven’den Kayseri Üniversitesi açıklaması

Dr. Muhammet Güven, kurulacak olan Kayseri Üniversitesi hakkındaki son durum hakkında bilgiler vererek; "Bizden fakülteye dönüşmüş olan yüksekokul ve 8 tane de meslek yüksekokulu oraya devredilmiş oldu, yaklaşık 12-13 bin öğrenci" dedi.

Meclis Genel Kurulunda, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören, aralarında Erciyes Üniversitesi’nin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni üniversitelere bağlayan tasarı kabul edilerek yasalaşmıştı. Kurulacak olan Kayseri Üniversitesi hakkında bilgiler veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven, yaklaşık 12-13 bin civarında öğrenci devredileceğini belirterek kısa sürede çok bir şey değişmeyeceğini belirtti. Üniversite’nin Develi ilçesinde kurulacağına dair yanlış bilgilerin bulunduğunu, merkezinin Kayseri’de olacağının altını çizen Rektör Güven; Develi’de 2 tane fakülte kurulacağını belirtti. Güven konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bugün Türkiye’de yükseköğretimde 7 milyon 500 bin civarında öğrenci var. Aşağı yukarı ülke nüfusunun yüzde 10’u yapıyor. Özetleyecek olursak Kayseri nüfusunu 1 milyon 200 bin kabul edersek Kayseri’nin öğrenci pastasından yüzde 10 kadar öğrenci çekmesi lazım. Bu da yaklaşık 120 bin civarında öğrenci ediyor. Ama şuanda Kayseri’deki 3 üniversitenin toplam öğrenci sayısı 70 bini bulmuyor. Kayseri’deki yükseköğrenim öğrencilerinin sayısını artırabilmek için iki yolunuz var, ya mevcut üniversitelerin öğrenci kontenjan artıracaksınız ya da yeni bir üniversite kuracaksınız. Erciyes Üniversitesi’nin zaten 65 bine yaklaşmış bir öğrenci sayısı olduğu için daha fazla büyüme ihtimali yoktu, yeni bir üniversiteye ihtiyaç vardı Kayseri’de. Tabi yeni bir üniversitenin sıfırdan başlaması yerine devlet mevcut üniversitelerin de 50 binin altına düşürülebilmesi için devletimiz yeni kurulmuş olan üniversitenin belli bir öğrenci kontenjanıyla başlamasını uygun gördü. Bu nedenle de bizden fakülteye dönüşmüş olan yüksekokul ve 8 tane de meslek yüksekokulu oraya devredilmiş oldu, yaklaşık 12-13 bin civarında öğrenci. Mevcut öğrenciler açısından çok bir şey değişmiyor, isterse bunlar Erciyes Üniversitesi diploması isterse yeni kurulan üniversitenin diplomalarını alabiliyorlar. Gelecek öğrenciler de zaten bunu bilerek tercih edecekler, öğrenci açısından çok bir şey değişmiyor. Sadece akdemisyenler, ahidiyet açısından bazı değişikliklere neden olacak. Üniversite şehir merkezinde kuruldu, Develi’de kurulmuş gibi bazı yanlış söylentiler var. Kayseri Üniversitesi Kayseri’de kuruldu. Merkezi Kayseri tabi kampüsü nerede kurulur onu büyüklerimiz bilir. Ayarlanıncaya kadar mevcut binalarında eğitime devam edecekler, bizim herhangi bir yaptırımımız olmayacak. Develi’de sadece 2 tane fakülte öngörüldü, Develi Meslek Yüksekokulu dışında 2 tane fakülte kanunda öngörüldü. Onlar da orada kurulacaklar. Onun dışında merkezde de fakülte kurulacak; mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi. Bizden devrolan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak Kayseri’de yer alacak. Develi’de İslami Bilimler Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurulacak. Kanuna ek olarak Yeşilhisar ve İncesu Meslek Yüksekokulları eklendi bizim kurduklarımız dışında. Öğrenciler açısından kısa vadede bir şey değişmeyecek, eğitim burada devam edecek binaları yapılıncaya kadar."

Kurulacak olan üniversitenin Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde de bulunan Rektör Güven; "Küçük bir üniversite de değil aslında, 13 bin öğrenci ile başlıyor alınacak öğrencilerle 20 bin öğrenci kapasitesine ulaşacaktır" diye konuştu.