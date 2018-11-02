Rektör Karamustafa Develi Seyrani Kampüsünde incelemelerde bulundu

Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Seyrani Kampüsünü ziyaret etti. Burada akademik ve idari personelle bir araya gelen Rektör Karamustafa, ayrıca kampüs yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan binalarda da incelemelerde bulundu.

Rektör Karamustafa, Develi ziyareti kapsamında ilk olarak Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Delice, okul hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı 2. Başkanı Suat Köylüoğlu, vakıflarının çalışmalarını anlattı. Köylüoğlu, konuşmasında, 2019 yılında yapılmak üzere kampüs içerisine bir anaokulu yaptırma sözü verdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise konuşmasında belediye olarak her zaman Kayseri Üniversitesi'ne destek vereceklerini söyledi.

Develi Seyrani Kampüsü'nün önemine değinen Rektör Karamustafa, “Bize düşen burada faaliyet gösterecek iki fakültemizin biran önce dekan atamasını yapmak. İslami Bilimler Fakültemizin dekan teklifini YÖK'e yaptık. En kısa zamanda oranın dekan ataması yapılır. Kadrolarda serbest bırakıldıkça biz önceliğimizi buradaki okulları faaliyete geçirmeye vereceğiz. Çünkü görünen o ki! Burada hazır binalar var. Bunların hepsi birer milli servet. Vatandaşlarımızın, Develili hayırseverlerimizin elini taşın altına koyarak fedakârlık yaparak yaptığı mekânlar. Dolayısıyla buraları işler hale getirmek için bizim kısmımıza düşenleri, biz devlet imkânları ve kanunlar çerçevesinde yapacağız“ dedi.

Toplantının ardından Rektör Karamustafa, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu'nun laboratuvarları ve atölyelerini de gezdi. Drama Atölyesinde incelemelerde bulunan Rektör Karamustafa, öğrencilerin sergiledikleri gösteriye de eşlik etti.

Rektör Karamustafa, Seyrani Kampüsündeki incelemelerinin ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, Develi temaslarında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu da eşlik etti.