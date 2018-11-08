Rektör Karamustafa, ilçelerdeki MYO'larda incelemelerde bulundu

Dr. Kurtuluş Karamustafa, birim ziyaretleri kapsamında Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu Meslek Yüksekokulları binalarında incelemelerde bulundu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Yahyalı'ya geçti ve burada Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Esat Öztürk ile bir süre görüşen Rektör Prof. Dr. Karamustafa, Yahyalı Meslek Yüksekokulunu faaliyete geçirmek için belediye ile işbirliği halinde olacaklarını söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak her zaman Kayseri Üniversitesi'nin çalışmalarına destek vereceklerini kaydetti.

Ziyaretin ardından Yahyalı Meslek Yüksekokulu binası inşaatında incelemelerde bulunan Rektör Karamustafa'ya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile binanın yapımını üstlenen hayırseverler bilgi verdi.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner'in de eşlik ettiği bina inşaatı gezisinde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Yerel yönetimlerle hep beraber el ele vereceğiz ve Allah'ın izniyle bu kadar harcanmış emeğin daha da iyiye gitmesi için çaba sarf edeceğiz. Buranın bir eğitim merkezine, ilim merkezine, bilim ve bilgi merkezine dönüşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Elbette bu kolay olmayacak. Harcayacağımız zamana, emeğe ve finansal kaynaklara ihtiyacımız var. Ama bugün ben burada neyi gördüm. Burada emek var. Belediye Başkanımızın, Kaymakamımızın, hayırseverlerin, heyecan ve emeğini gördüm” dedi.

Karamustafa, ikinci ziyaretini Yeşilhisar'a gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz makamında ziyaret eden Rektör Karamustafa, daha sonra Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu binalarında incelemelerde bulundu.

Rektör Karamustafa, ilçe ziyaretlerinin sonuncusunu da İncesu'ya yaptı. Burada Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u makamında ziyaret eden Rektör Karamustafa, daha sonra Başkan Karayol ile birlikte, İncesu Meslek Yüksekokulunun inşaatı devam eden binalarını inceledi.

Rektör Karamustafa'ya ilçe ziyaretlerinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu da eşlik etti.

Rektör Kurtuluş Karamustafa, ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmede, üç ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette, başta yerel yönetimler olmak üzere, hayırseverler, iş dünyası ve yöre halkından gördükleri destek ve heyecanının kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini ve buralara yönelik çalışma azimlerini tetiklediğini kaydetti.