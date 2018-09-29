Rektör Prof. Dr. Karamustafa: "Kayseri Üniversitesinin sanayi entegrasyonu çok önemli"

Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin sanayi entegrasyonunun çok önemli olduğunu belirterek, "Organize sanayi bölgesinde özellikle meslek yüksekokulu yapısında olan bu üniversitenin mesleki ve teknik organizeyle nasıl entegre edebiliriz, buda bizim için önemli" dedi.

Göreve başladığı tarihten itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Karamustafa, Erciyes Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Rektör Karamustafa, "6 Eylül'de cumhurbaşkanımızın bize güvenerek tebliğ etmeleriyle göreve başladık. Bize Erciyes Üniversitesi'nin aktarılmış olan bu bölümler faaliyette olan bölümlerdi. Erciyes Üniversitesinde daha önceki var olan fiziksel mekanlarında faaliyetlerine devam ediyorlar. 15 bin 67 tane öğrencimiz ilçelerimizde, Erciyes Üniversitesini kampüsünde eğitim öğretime devam ediyorlar. Tabi yapacağımız çok işler var. Öncelikle Kayseri Üniversitesinin kadrolarının, akademik ilan kadrolarının devletimizin kaynakların ölçüsünde üniversitemiz nezdinde kullanılması önemli. Bunun dışında Erciyes Üniversitesinin değerli yöneticileri bizlere destek oluyorlar. Onların desteğiyle kampüs içerisinde eğitim öğretimimizi veriyoruz bununla ilgili bir sorun yok" dedi.

Üniversitenin bağımsız kimliğini kazanabilmesi için zaman içerisinde bağımsız bir mekana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Karamustafa, "Tabi ki Kayseri Üniversitesinin de bağımsız kurumsal kimliğini kazanması için bizim de bağımsız mekanlara belki hemen değil ama zaman içerisinde ihtiyacımız olacak. Bu belki kademeli geçiş olabilir veya yeni kampüs alanları olabilir. Bunlarla ilgili gerek Erciyes Üniversitesinin değerli Rektörü Mustafa Çalış ve yöneticileriyle istişarelerde bulunuruz. Şehrin yerel yöneticileriyle bu istişareler sonucunda bir kampüs alanı, yerleşim yeri belirlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Üniversite ile sanayi entegrasyonunun önemine de değinen Dr. Kurtuluş Karamustafa sözlerine şöyle devam etti;

"Tabi Kayseri Üniversitesinin sanayi entegrasyonu çok önemli. Bu organize sanayi bölgesinde özellikle meslek yüksekokulu yapısında olan bu üniversitenin mesleki ve teknik organizeyle nasıl entegre edebiliriz buda bizim için önemli. Bununla ilgili OSB ile iyi niyetli görüşmelerimiz oldu. İnşallah bunları daha ciddi, daha kuvvetli zemine oturtup Kayseri Üniversitesi'nin şehirde entegre olmuş, girişimci ruhu olan daha çok uygulamalı eğitimde bütünleşmiş bir üniversite olması için çalışmalar yapacağız. Bu manada kadın meslek örgütlerini, sivil toplum örgütleri ile işbirliğimiz oldukça önemli. Sadece OSB değil iş dünyası da aynı şekilde. Neticede biz ne için öğrenci yetiştiriyoruz? Amacımız, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağının oluşması, küresel yapı içerisinde güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmasına katkı sağlamak. Biz üniversite düzeyinde eğitim verenlerin de ülkemizde nitelikli gerek mesleki gerek akademik eğitimde nitelikli insan gücümüzün oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda tabi bilimsel çalışmalar da son derece önemli. O yüzde fakültelerimizi de sağlıklı bir şekilde harekete geçirmek için gerekli altyapı çalışmalarına da başladık. Daha henüz yolun başındayız ama heyecanımız büyük. Halkla bütünleşmiş bir üniversite olarak Allah'ın izniyle inşallah Kayseri Üniversitesi şehrin adına yakışır bir üniversite olması lazım."