Reşadiye Mahallesine asfalt ve kilitli parke

Talas'ın yukarı mahallelerinden Reşadiye'de asfalt ve kilit parke çalışması başladı.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bir kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 700 ton asfaltın kullanılacağı Paşaderesi Caddesindeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, bölgede iki farklı çalışmanın sürdüğünü söyledi.

Başkan Palancıoğlu, kış mevsimi gelmeden çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Reşadiye'de iki farklı çalışmamız devam ediyor. Bir tanesi asfaltlama çalışmamız, diğeri de kilit parke. Hava şartları el verdiğince bu çalışmaları hızla tamamlayacağız. Talas genelinde önceliklendirdiğimiz acil yerlerin hepsini asfaltlama ve kilit parke çalışmamız kışa kadar sürecek. Burada da uzun zamandır istenilen yollara asfalt sermeye başladık. Birkaç güne kadar bu yolların asfaltını ve kilit parkesini tamamlamış olacağız. Arkadaşlarımız altyapısını hazırladılar, asfalta hazır hale getirdiler. Bugün de çalışmamız başladı. Reşadiyeli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.