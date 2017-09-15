Rıza Çalımbay: “Biz bu tempoyla hiçbir takımı yenemeyiz”

Bazı arkadaşlarımızla ile ilgili radikal kararlar almamız gerek, yönetimle bu konuyu görüşeceğiz” dedi.

Süper Ligin 5. haftasının açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun başında olduklarını söyledi. Çalımbay, “Öncelikle üzgünüz, biz buraya kaybetmeye gelmedik ama bir takımın başına gelecek talihsizlikler bizi buldu. İlk atağın gol olması karşı tarafa güven verirken, bizde telaş oldu. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı, ikinci yarı hem taktik, hem oyuncu değişikliği yaptık, istediğimiz pozisyonları bulduk. Penaltıyı kaçırmasaydık, daha farklı olurdu. Biz bu tempoyla kimseyi yenemeyiz, arkadaşların biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Bunların hepsi olacak, bundan sonrası toparlanmamız gerekiyor. Sezonun daha başındayız, çok maçımız var. Bu tempoyu kesinlikle üst seviyeye çıkarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Bazı arkadaşlarımızla ilgili radikal kararlar almamız lazım”

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bazı arkadaşlarımızla ile ilgili radikal kararlar almamız gerek, yönetimle bu konuyu görüşeceğiz. İyi oyunculardan kurulu takımız ama takım olmamız lazım, onu da başaracağız.”