Saadet Partisi esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Aktaş ve beraberindekiler Sivas Caddesi üzerinde bulunan balıkçıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Aktaş, çözüm önerilerinde bulundu. Ziyareti değerlendiren Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, son yıllarda esnafın ciro grafiğinin sürekli aşağılara doğru indiğini belirterek, “6 haftadır esnaf ziyareti yapıyoruz. Özellikle merkez esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Sadece hal hatır soruyoruz ve genel durumlarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Gördüğümüz şu, bütün esnaflarımıza sorduğumuzda biz söylenen şu, ciro grafiği sürekli aşağı iniyor, stabil bile değil. ‘Aynı olsa ona da razıyız’ diyorlar ama kesinlikle aşağı doğru iniyor. Bu şu demek, patlamaya hazır bir bomba bizi geleceğe taşıyor. Bu bizi büyük bir sıkıntıya, ekonomik buhrana götürür. Bunun da çözümü şu; iktidar refah seviyesini tabana yayması lazım. Parayı tabana verecek, asgari ücretliye verecek, emekliye, öğretmene, memura verecek. Bin lira olan bir insanın maaşı 2 bin lira olduğu zaman ne yapacak gidecek balık alacak, ayakkabı alacak, pantolon alacak ve bu doğrudan esnafa yansıyacak. Esnaf satış yaptıktan sonra gidip toptancıdan mal alacak, toptancı fabrikaya sipariş verecek, fabrika daha çok sattığı için de daha çok üretecek. Bu döngünün kesinlikle sağlanması lazım ama şuanda Türkiye’de bu döngü sağlanmıyor. Tabana daha az para veriliyor, böyle olunca alım gücü düşüyor ve bunun sonucunda enflasyon düşük çıkıyor. Enflasyonun düşük çıkmasının tek sebebi bu, başka bir şey değil. Türkiye’deki iç piyasa hiçbir zaman Türkiye’deki fabrikaların talebini karşılamıyor. Esnafımızın durumu bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Sinan Aktaş, esnaf ziyaretlerinin yol boyu devam edeceğini sözlerine ekledi.