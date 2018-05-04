Saadet Partisi İl Başkanı Arıkan milletvekili aday adaylığını açıkladı

Partilileri ile birlikte cumhurbaşkanlığı imza verme işlemi için Adliye binası önüne gelen İl Başkanı Arıkan, burada bir basın açıklaması yaptı. İlk 2 saatte, cumhurbaşkanı adayları için 30 bin imza toplandığını dile getiren İl Başkanı Arıkan, ilk gün baraj imza sayısına ulaşacaklarına inandıklarını, ancak buna rağmen Çarşamba gününe kadar yine de çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için kritik bir seçim olduğunun altını çizen Arıkan, “Pir Sultan Abdal ve büyük mütefekkir Cemil Meriç’ten ilham alarak şunu söylemek istiyorum; bu ülkedeki mesele sağcı, solcu meselesi değildir. Muhafazakar ya da liberal meselesi de değildir. Bu ülkedeki mücadele hak yiyenlerle hakkı yenenlerin mücadelesidir. Bu ülkedeki mücadele zulüm edenlerle zulme uğrayanlar arasındadır. İnşallah 24 Haziran, bayramların bayram gibi kutlandığı, çalışana insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ülkemiz çok kritik bir seçim sürecine girdi, bugüne kadar il başkanlığı olarak sizlerle beraberdik, bugün itibariyle 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olarak huzurlarınızdayız. Bu süreçte en büyük güvencemiz önce Cenab-ı Allah, sonra da teşkilat mensuplarımız olacaktır. Çok kritik bir seçim sürecine giriyoruz ve bu seçim sürecindeki ilk çağrımız şudur; bu süreçte herkes üslubuna dikkat etsin. Hiç kimse birbirini tehdit etme alçaklığına girmesin. Birbirimizi suçlamak, yaftalamak yerine problemlerimizi, dertlerimizi sıralayıp, çözüm için çıkıp projelerimizi anlatalım. Hiç kimse birbirini kemik sızlatmakla suçlamasın. Bu ülke için, millet için ne yapacaksınız onu anlatın” diye konuştu. Arıkan, imza vermek isteyenlerin mahallelerden araçlarla alınarak Adliye’ye getirileceğini sözlerine ekledi.

Arıkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından, imza ofisinde çalışan görevlilere karanfil dağıttı.