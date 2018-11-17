Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami önünde basın açıklaması yapan Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Onat, Yemen'de 2 bin 300 kişinin kolera hastalığından öldüğünü belirterek, gerekli adımları atmayan herkesin akan kandan ve dökülen gözyaşından sorumlu olduğunu söyledi. Onat, “Bugün çağdaş yezidlerin Kerbelaya çevirdiği Yemen için susuzluktan öldürülen Hüseyinler için ve zalimlere karşı kıyam etmek için meydandayız. Bugün emperyalizmin dünyayı parçalayıp talan ettiği dünya savaşlarına kısa bir ara vermesinin yüzüncü yılıdır. Bugün ABD'nin İran'a karşı kullanması için Irak'a kimyasal silah satmaya başlamasının otuzuncu yılıdır. Bugün Arap Baharı adıyla İslam coğrafyasının yeniden dizayn edilmeye başlamasının sekizinci yılıdır. 2012'nin Şubat ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve kurulan konsey ile zorlu bir süreç başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin başkanlığında 18 Mart 2013'te ulusal konferanslar düzenlendi. Konferansın ardından 22 üyeli bir kurul oluşturuldu. 2014'ün Şubat ayı içerisinde de Yemen'in 6 federal bölgeye ayrılması kararını aldı. Sudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonu 26 Mart 2015'te Karanlık Fırtınası adı altında Yemen'e yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu. Yemen halkı bir taraftan açlıkla boğuşurken öte taraftan da Kolera hastalığıyla mücadele etmektedir. Temiz suya ulaşamamanın yol açtığı Kolera ilaç ve aşının bulunamamasından dolayı hızla Yemen şehirlerine yayılmaktadır. Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre 2 bin 300 Yemenli koleradan dolayı hayatını kaybetmiştir” diye konuştu.

“İslam Birliği Teşkilatı acilen toplanmalıdır”

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Onat İslam ülkesi yöneticilerinin gerekli adımları net bir şekilde atması gerektiğini vurgulayarak; “Biz buradan Müslüman ülkelerin yöneticilerine sesleniyoruz. Bu zulme çanak tutanlarla derhal ilişkiler kesilmelidir. Biz buradan diyoruz ki ülkemizin dönem başkanlığı yaptığı D8'ler ve İslam Birliği Teşkilatı acilen toplanmalıdır. Askeri, siyasi, ekonomik adımlar net ve kararlı bir şekilde atılmalıdır. Gerekli adımları atmayan herkes akan kandan ve dökülen gözyaşının bir parçası olmaktan kurtulamayacaktır” dedi.