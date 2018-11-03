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Saadet Partisi'nde Tomarza'da Güçlü Aday İçin Hazırlıklar Başladı

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı merkez ve taşra ilçelerde seçim hazırlıklarına başladı.


İlçelerde aday tespit komisyonlarını oluşturan il yönetimi, önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimler için genel merkezin de talimatıyla güçlü aday formülüyle çalışmalarını sürdürüyor.


Tomarza ilçesinde gerçekleştirilen aylık ilçe divanı toplantısına katılan İl Başkanı Mahmut Arıkan “Yerel seçimlerde ilçelerde kazanabilecek, güçlü adaylarla milletimize hizmet için yola çıkıyoruz. Allah ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için hayırlısını versin” diye konuştu.

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