Sabah Çorbası Melikgazi Belediyesinden

Dr. Şahin Güven ile birlikte çorba ikramında bulunduğunu söyledi.

Hunat Camii'nde sabah namazı sonrasında kurulan çadırlarda sıcak çorba ikramda bulunduklarını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından Hunat camisinde kurulan iki çadırda sabah namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulunduk.

Kayserililer ise, sabahın erken saatinde bu tür bir hizmetin verilmesinden son derece mutlu olduklarını ve önemli olan bu hizmetin sunulmasında fikir ve düşünce olduğunu belirterek "Bu birlikteliği sağladıkları için Sayın Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.